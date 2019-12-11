Американское СМИ рассказало о выдержавшем «проверку Конституцией» Путине

Американский новостной портал Fort Russ News в преддверии Дня Конституции, который отмечается в России 12 декабря, подготовил материал, в котором анализируется история основного закона страны, принятого в 1993 году еще при президенте Борисе Ельцине. Перевод статьи представил портал «Иносми.ру».

Автор материала обращает внимание, что с тех пор документ практически не претерпел изменений, более того — он является «прочным фундаментом действующей политической системы президента [Владимира] Путина».

В российской Конституции нет прямого определения типа экономической системы российского государства, однако в ее основе лежит собственность. Автор напоминает, что после развала Советского Союза в 1990-х началась «мгновенная приватизация» и управление страной фактически велось «из дорогих офисов «новых русских», криминальных олигархов, которые определяли политику и назначали своих подручных на высокие государственные посты».

«Но всё изменилось с приходом Путина, который постепенно превратил капитализм в стиле Дикого Запада в капитализм государственный, заставив крупный бизнес «служить» интересам российского государства и, как многие думают, всего общества. Да, для этого пришлось продемонстрировать мощь президентской власти (например, в «деле ЮКОСа» и Михаила Ходорковского). Однако с тех самых пор российские бизнес-элиты всегда записывают поручения Путина и стараются их прилежно исполнить, а не наоборот. При этом сам Путин, одновременно отрицая необходимость пересмотра экономических итогов передела советского наследия, создает крупные государственные корпорации, которые де-факто уже стали крупнейшими налогоплательщиками. И тем самым Путин защищает принцип социальной справедливости», — подчеркивается в статье.

В материале отмечается, что Конституция России, опирающаяся на «опыт борьбы за гражданские права и тяжелейший поиск эффективной модели устройства государства», «продемонстрировала уникальную живучесть».

«Можно сказать, что Конституция выдержала проверку временем, а Путин выдержал проверку Конституцией. Ведь, несмотря на постоянные предложения разных политических сил о необходимости ее изменения, Путин не стал менять основной закон страны в угоду сиюминутной конъюнктуре и собственным политическим амбициям», — подчеркивается в статье.