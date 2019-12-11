СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела о нападении на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Как сообщается на сайте ведомства 11 декабря, злоумышленник признан психически больным.

В совершении преступления был обвинен гражданин Казахстана Ахад Карабалаев 1983 года рождения. По данным следствия, с 2014 года мужчина находится в России без постоянных места жительства и источника дохода.

«Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении ведомства.

Дело передано в Генпрокуратуру с постановлением о направлении в суд «для применения принудительной меры медицинского характера».

Нападение было совершено в ночь на 6 сентября. Карабалаев, будучи в маске, проник в дом председателя ЦИК в подмосковной Истре и несколько раз ударил Памфилову электрошокером. Хозяйке дома удалось отбиться от преступника стулом, злоумышленник убежал.

В результате происшествия Памфилова повредила палец и получила травму живота, однако запрашивать госохрану не стала. Было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Карабалаева задержали 7 сентября. По данным СМИ, мужчина потерял документы и жил в лесу, перебиваясь случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами. Злоумышленник признал вину и дал показания.