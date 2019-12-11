СМИ сообщили о более 30 пострадавших при взрыве в Афганистане

Не менее 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм в провинции Парван. Об этом сообщает информагентство ANI News со ссылкой на телеканал TOLOnews в среду, 11 декабря.

По данным источника TOLOnews, раненые доставлены в больницы. Ранее глава районной администрации заявил агентству Pajhwok, что несколько гражданских лиц пострадали в домах около базы в Баграме.

По его словам, боевики заложили бомбы в автомобили. Взрыв в районе авиабазы произошел около 5:30 по местному времени (4:00 мск). Глава райадминистрации добавил, что боевикам удалось проникнуть на базу.

Глава района отметил, что недалеко от места взрыва находятся больница и школа.

В свою очередь в пресс-службе миротворческой миссии НАТО в Кабуле агентству заявили, что целью нападавших была не автоколонна альянса, а больница вблизи авиабазы.

В конце ноября в результате взрыва мины, заложенной под автомашину в афганской провинции Кундуз погибли не менее 15 человек, среди которых двое детей и шесть женщин. Отмечалось, что взрывчатку заложили боевики радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России).