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СМИ сообщили о более 30 пострадавших при взрыве в Афганистане

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Фото: ТАСС/AP/Rahmat Gul
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Не менее 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм в провинции Парван. Об этом сообщает информагентство ANI News со ссылкой на телеканал TOLOnews в среду, 11 декабря.

По данным источника TOLOnews, раненые доставлены в больницы. Ранее глава районной администрации заявил агентству Pajhwok, что несколько гражданских лиц пострадали в домах около базы в Баграме.

По его словам, боевики заложили бомбы в автомобили. Взрыв в районе авиабазы произошел около 5:30 по местному времени (4:00 мск). Глава райадминистрации добавил, что боевикам удалось проникнуть на базу.

Глава района отметил, что недалеко от места взрыва находятся больница и школа.

В свою очередь в пресс-службе миротворческой миссии НАТО в Кабуле агентству заявили, что целью нападавших была не автоколонна альянса, а больница вблизи авиабазы.

В конце ноября в результате взрыва мины, заложенной под автомашину в афганской провинции Кундуз погибли не менее 15 человек, среди которых двое детей и шесть женщин. Отмечалось, что взрывчатку заложили боевики радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России).

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