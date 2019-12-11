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Жительница Коми требует 400 тыс. рублей за травму ее сына в лагере

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В суде Сыктывкара 11 декабря начнут рассматривать иск жительницы города к детском лагерю «Спутник», в котором ее сын получил травму. Ответчиком выступает республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма. Женщина требует взыскать с организации компенсацию морального вреда.

Как пишет ИА «Комиинформ», истица оценила моральный вред, нанесенный ребенком, который выразился в его эмоциональных переживаниях, в 300 тыс. рублей. А свой моральный вред — в 100 тыс. рублей.

Агентство отмечает, что аналогичный гражданский иск к Центру детско-юношеского спорта и туризма и к санаторию «Лозым» осенью рассматривался в Ижемском районном суде. Он был удовлетворен.

Тема отдыха в детских лагерях Коми поднималась на заседании общественного совета при республиканском МВД. Общественники отмечали «удручающую атмосферу», которая сложилась в некоторых лагерях на территории Коми.

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