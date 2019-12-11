Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

С утверждением нового состава руководства Еврокомиссии отношения России и Евросоюза могут измениться в лучшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов 11 декабря.

По словам дипломата, новый институциональный цикл может способствовать развитию «нового начала» отношений, которые будут выстраиваться на основе «пережитого нами опыта».

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.

«Несмотря ни на что, на долю Евросоюза приходится почти половина объема товарооборота нашей страны, европейский бизнес продолжает инвестировать в ее (России. — Ред.) экономику, россияне бьют рекорды по получению шенгенских виз, продолжается реализация многочисленных совместных проектов в культуре, образовании и науке, последовательно развивается приграничное сотрудничество», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Чижов отметил, что сегодня диалог между Россией и рядом европейских стран активно развивается, а без РФ Евросоюзу «не решить ни одной значимой международной проблемы», поэтому брюссельская политика «полузамороженного взаимодействия» с Москвой является недальновидной.

«Синергия человеческих, научно-технологических и ресурсных потенциалов России и ЕС, а в более широком плане — Евразийского экономического союза и Европейского союза, открыла бы новые широкие возможности для развития наших стран», — подытожил Чижов.

28 ноября Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Новое руководство отличается рекордным числом женщин, и сам орган впервые возглавила женщина. Фон дер Ляйен пообещала защищать демократию, европейские ценности, права граждан и окружающую среду. К выполнению обязанностей новый состав ЕК приступил 1 декабря сроком на пять лет.

1 декабря в Евросоюзе заявили, что не выработали единое мнение в отношении России, а санкции не определяют позицию стран – участниц ЕС. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев политику Брюсселя в отношении Москвы называл близорукой, отмечая, что именно государства ЕС должны первыми пойти навстречу, ведь «не мы эту войнушку начали».

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики.

В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, санкционный список неоднократно расширялся. В итоге к ввозу в РФ запретили ряд продуктов из стран, которые ввели антироссийские санкции.

4 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья компаниям, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных стран. Перечень товаров определит правительство.