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В Крыму призвали ООН посетить полуостров и спасти свой авторитет

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Миссия ООН должна посетить Крым, чтобы впредь не допускать распространение дезинформации в мире о полуострове, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Он отметил, что принятие украинской резолюции о «милитаризации Крыма» подорвало авторитет ООН.

«ООН на протяжении пяти лет принимает различного рода провокационные резолюции по Крыму, полные дезинформации. Всему этому пора положить конец. В ООН должны вспомнить принципы, по которым создавалась эта структура, и отправить в Крым миссию. Это позволит не только удостовериться в законности воссоединения Крыма с Россией, но и спасти подорванный авторитет организации», - цитирует Гемпеля «РИА Новости».

Парламентарий также добавил, что крымчане окажут радушный прием миссии, если визит будет согласован по линии российского МИДа.

9 декабря Генеральная Ассамблея ООН во второй раз приняла в резолюцию Украины о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

За документ проголосовали 63 страны, 19 выступили против, а 66 воздержались. В тексте проекта Россию призывают вывести военных с полуострова, а международные организации воздержаться от поездок в Крым без разрешения Киева.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

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