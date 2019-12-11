Сразу две поликлиники построят в одном из спальных районов Барнаула

В Барнауле в 2020 году в Индустриальном районе начнется строительство сразу двух лечебных учреждений. Старт проекта анонсировал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По его словам, которые приводит altapress.ru, возводить одну поликлинику будут на Лазурной улице. проект уже разработан. Объявлен аукцион по выбору подрядчика. О том, кто конкретно хочет взяться за этот проект, пока не сообщается.

Вторая поликлиника появится в районе улиц Энтузиастов и Попова. Министр уверен, что в этом микрорайоне давно необходима медицинская организация, поэтому поликлиника будет включать и женскую консультацию. Для ее размещения уже предусмотрели земельный участок.