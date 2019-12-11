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Трамп выплатил по суду $3,8 млн благотворительным организациям

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Фото: Global Look Press/White House/via Globallookpress.com
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Президент США Дональд Трамп подчинился постановлению Верховного суда штата Нью-Йорк и выплатил в общей сложности $3,8 млн ряду благотворительным организаций в рамках урегулирования исковой жалобы. Об этом 10 декабря сообщила прокуратура штата.

Взыскание $2 млн было наложено на главу Белого дома в качестве компенсации судебного ущерба восьми различным благотворительным организациям. Благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation был уличен в неправомерном использовании средств в политических целях:

Выплаченная Трампом компенсация направлена таким «заслуживающим доверия организациям», как Army Emergency Relief, Children's Aid Society, Citymeals-on-Wheels, Give an Hour, Martha's Table, United Negro College Fund, United Way of National Capital Area и U. S. Holocaust Memorial Museum. Каждой из них полагается по $250 тыс.

Кроме того, $1,8 млн, остававшиеся на банковском счете Donald J. Trump Foundation, также были разделены поровну и переданы тем же получателям.

В итоге каждая из восьми благотворительных организаций получила $476 140.

Donald J. Trump Foundation несколько лет назад объявил о намерении прекратить свое существование. Отмечалось, что за время существования фонда он направил на благотворительные цели более $19 млн, из которых более $8 млн пожертвовали лично Трамп и находившиеся под его контролем компании.

В декабре 2018 года стало известно о том, что Donald J. Trump Foundation прекратит свое существование и передаст свои активы под контролем суда другим благотворительным организациям.

В июне прошлого года генпрокурор Нью-Йорка объявила о решении подать иск в суд на фонд Трампа, обвинив его руководство в действиях в личных и деловых интересах американского президента. Генпрокуратура требовала закрыть фонд и обязать его возместить убытки на сумму $2,8 млн.

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