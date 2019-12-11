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Рябков заявил о рассмотрении новых форматов диалога России и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия и США рассматривают возможность запуска ряда дополнительных форматов двустороннего диалога.

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Комментируя вопрос об институционализации российско-американского диалога и возрождении прежде существовавших его рабочих форматов или создании новых, Рябков, входивший в состав делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтоне 10 декабря, подтвердил, что такие темы Россией и США обсуждаются.

«Нет не только никакой конкретики дат или места, но даже никаких обсуждений темы «давайте мы сейчас это восстановим» не идет. По данному направлению. По некоторым другим направлениям такие обсуждения идут, и форматы, платформы обсуждаются. Надеюсь, через какое-то время [они] будут запущены, и будут соответствующие объявления сделаны. Но не в отношении стратегической стабильности или стратегической безопасности», — цитирует дипломата ТАСС.

3 декабря помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил о скором проведении нового раунда консультаций между Россией и Соединенными Штатам по стратегической стабильности.

10 декабря Лавров рассказал журналистам, что Россия предложила США «любые варианты» продления СНВ-3. Теперь, по его словам, решение остается за Вашингтоном.

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

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