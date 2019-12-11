В Стокгольме вручили Нобелевские премии
В Стокгольме вручили Нобелевские премии. Лауреатами награды стали 14 человек.
Премию в области медицины дали за работу о клетках. В области физики — за открытия в космологии. В области химии — за разработку литий-ионной батареи.
По литературе наградили сразу за 2018 и 2019 годы. Премию получила писательница Ольга Токарчук. Нобелевским лауреатом стал австрийский драматург Петер Хандке.
Премию по экономике дали за исследование уровня бедности.
Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед.
В Стокгольме вручили Нобелевские премии. Лауреатами награды стали 14 человек.
Премию в области медицины дали за работу о клетках. В области физики — за открытия в космологии. В области химии — за разработку литий-ионной батареи.
По литературе наградили сразу за 2018 и 2019 годы. Премию получила писательница Ольга Токарчук. Нобелевским лауреатом стал австрийский драматург Петер Хандке.
Премию по экономике дали за исследование уровня бедности.
Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед.