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В Стокгольме вручили Нобелевские премии

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В Стокгольме вручили Нобелевские премии. Лауреатами награды стали 14 человек.

Премию в области медицины дали за работу о клетках. В области физики — за открытия в космологии. В области химии — за разработку литий-ионной батареи.

По литературе наградили сразу за 2018 и 2019 годы. Премию получила писательница Ольга Токарчук. Нобелевским лауреатом стал австрийский драматург Петер Хандке.

Премию по экономике дали за исследование уровня бедности.

Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед.

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