Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы

Украина будет постепенно занимать небольшие участки приграничных территорий и за день до выборов в Донбассе рассчитывает полностью взять границу под контроль, заявил министр внутренних дел республики Арсен Аваков. Видео с его комментарием 9 декабря опубликовал Twitter-аккаунт «Громадске».

Так глава МВД ответил на вопрос журналиста о том, как Украина получит до выборов в Донбассе контроль над границей между самопровозглашенными республиками и Россией.

«Вот у нас есть 408 км границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов — раз, и вся граница у нас под контролем», — заявил Аваков.

Он назвал этот план «компромиссным».

Аваков добавил, что украинские силы попадут на территорию Донбасса, когда он будет освобожден «от вооруженных формирований». При этом силовики, по его словам, будут патрулировать эту зону с представителями неких «территориальных общин».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. После государственного переворота в Киеве на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики ЛНР и ДНР, не согласные с действиями новых властей Украины.

29 ноября парламент Донецкой народной республики принял закон о границах. 27 ноября Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.

10 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с Россией чревато массовым уничтожением граждан республик.