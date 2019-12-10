Прямой эфир

Институт наставничества над трудными подростками создадут на Кубани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодаре на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации края утвердили положение о наставничестве над трудными подростками. Проект документа был рассмотрен всеми районами региона.

«Со следующего года в крае запускается институт наставничества. Наставничество является добровольным. У нас должны появиться люди, которые сами захотят взять под опеку ребенка из неблагополучной семьи или который стоит на учете», – цитируют «Кубанские новости» вице-губернатора Анну Минькову.

Обучение наставников планируется организовать в Краснодарском крае до 1 февраля. Они должны стать позитивным примером для ребят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России предложили штрафовать родителей курящих детей
Игры покажут: будущих трудных подростков вычислят в детском саду
Дошкольное образование начнут оценивать не по знаниям детей, а по уровню их развития

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019