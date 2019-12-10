Институт наставничества над трудными подростками создадут на Кубани

В Краснодаре на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации края утвердили положение о наставничестве над трудными подростками. Проект документа был рассмотрен всеми районами региона.

«Со следующего года в крае запускается институт наставничества. Наставничество является добровольным. У нас должны появиться люди, которые сами захотят взять под опеку ребенка из неблагополучной семьи или который стоит на учете», – цитируют «Кубанские новости» вице-губернатора Анну Минькову.

Обучение наставников планируется организовать в Краснодарском крае до 1 февраля. Они должны стать позитивным примером для ребят.