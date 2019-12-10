Концепцию «Черноземноморье» выбрали для набережной в Воронеже

Для развития Петровской набережной Воронежа выбрали концепцию «Черноземноморье», предложенную консорциумом под лидерством нидерландского бюро MLA+. Проектировщики предлагают оставить пляж рекреационной зоной, создать спортивный коммерческий парк, сформировать исторический район Гусиновки и сохранить в нем «ткани точечной застройки». На Адмиралтейской площади предполагается заменить покрытие и установить павильоны с едой. Связь с Петровской набережной будет осуществляться с помощью малого прогулочного кольца и большого кольца.

Как отмечает ИА «Абирег», комплексное развитие Петровкой набережной пройдет в несколько этапов. Проектирование первой очереди планировалось начать 2020 году.

Бывший главный архитектор Воронежской области Марина Ракова оценила стоимость строительства парка на Петровской набережной примерно в 10–15 млрд рублей. При этом победившая во конкурсе концепция — необязательно окончательный вариант.