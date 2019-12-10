Прямой эфир

Концепцию «Черноземноморье» выбрали для набережной в Воронеже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для развития Петровской набережной Воронежа выбрали концепцию «Черноземноморье», предложенную консорциумом под лидерством нидерландского бюро MLA+. Проектировщики предлагают оставить пляж рекреационной зоной, создать спортивный коммерческий парк, сформировать исторический район Гусиновки и сохранить в нем «ткани точечной застройки». На Адмиралтейской площади предполагается заменить покрытие и установить павильоны с едой. Связь с Петровской набережной будет осуществляться с помощью малого прогулочного кольца и большого кольца.

Как отмечает ИА «Абирег», комплексное развитие Петровкой набережной пройдет в несколько этапов. Проектирование первой очереди планировалось начать 2020 году.

Бывший главный архитектор Воронежской области Марина Ракова оценила стоимость строительства парка на Петровской набережной примерно в 10–15 млрд рублей. При этом победившая во конкурсе концепция — необязательно окончательный вариант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На развитие транспортной системы Воронежа направят 2,9 млрд рублей
Новый образовательный центр хотят построить в Воронеже

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019