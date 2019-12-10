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Венгерский чиновник спровоцировал скандал на заседании Совета ЕС

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Фото: TASS/Zuma
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Заседание Совета ЕС, посвященное рассмотрению правовых претензий к Венгрии, закончилось скандалом, который спровоцировал участник венгерской делегации, допустивший утечку информации в интернет, сообщает во вторник, 10 декабря, «РИА Новости».

В Брюсселе во вторник Совет ЕС рассматривал дела Польши и Венгрии из-за нарушений европейских норм в правовой сфере.

Во время закрытого обсуждения венгерского досье один из участников национальной делегации начал публиковать в своем Twitter сообщения с подробностями встречи и критические замечания в адрес коллег.

Также венгерский чиновник выложил в Сеть совместную фотографию зампреда ЕК Веры Юровой и скандального финансиста Джорджа Сороса с подписью: «Вот так работает оркестр Сороса».

Представитель финского председательства Титти Туппурайнен рассказала, что инцидент вызвал у нее разочарование. По ее словам, она потребовала от Венгрии предоставить участникам совета письменные разъяснения данной ситуации.

В 2018 году Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Венгрии из-за принятых Будапештом законов по миграции под названием «Стоп Сорос». Документ предполагает ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализирует помощь нелегальным мигрантам. Он назван в честь американского миллиардера Джорджа Сороса из-за вмешательства финансируемых бизнесменом общественных групп в венгерские парламентские выборы и пропаганды миграционной поддержки.

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