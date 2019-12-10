Птицеферму по выращиванию перепелов построили благодаря гранту в Коми

В селе Корткерос Республики Коми завершилось строительство птицефермы по выращиванию перепелов на 11 400 тыс. голов. В торжественном открытии принял участие министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

«В Республике Коми есть перспективы для развития перепелиного производства. Эта ниша практически не занята, производство не требует огромных вложений и позволяет получить высококачественный диетический продукт», — сказал Князев.

Современная птицеферма создана благодаря средствам гранта и оборудована системой поения, кормления, навозоудаления и вентиляции. Площадь фермы в 576 кв. м позволит увеличить производство яйца в шесть раз, мяса — в 2,5 раза, сообщает ИА «Комиинформ».

В 2020 году на на грантовую поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм минсельхоз Коми направит вдвое больше средств — общий объем поддержки составит более 75 млн рублей.