Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что во время «нормандского саммита» в Париже у членов российской делегации «сдали нервы».

«Нет. Не было», — ответил Песков на вопрос агентства «РИА Новости» о том, имел ли место такой инцидент.

10 декабря Аваков рассказал, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, помощник российского лидера Владислав Сурков якобы «псхианул» и бросил на стол бумаги.

Причиной «срыва», по его словам, стал вопрос о разведении сил ополченцев и украинских военных в Донбассе. Российская сторона призывала Киев отвести вооружения вдоль всей линии соприкосновения, но делегация Украины отказалась.

Аваков также уверял, что «сорвался» во время переговоров и сам Зеленский, который потребовал от министра иностранных дел России Сергея Лаврова «не кивать головой», делая вил, что он в курсе всех обстоятельств в Донбассе.

При этом украинский министр отметил, что Украина на переговорах заняла жесткую позицию.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. В его рамках состоялась и первая встреча Владимира Путина и его Владимира Зеленского, продлившаяся 1 час 20 минут. Лидеры также пообщались тет-а-тет.

По словам украинского лидера, изначально переговоры должны были длиться не более 20 минут. Также Зеленский рассказал, какое впечатление на него произвел Путин.