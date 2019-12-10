Прямой эфир

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» Суркова в Париже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что во время «нормандского саммита» в Париже у членов российской делегации «сдали нервы».

Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже
Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

«Нет. Не было», — ответил Песков на вопрос агентства «РИА Новости» о том, имел ли место такой инцидент.

10 декабря Аваков рассказал, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, помощник российского лидера Владислав Сурков якобы «псхианул» и бросил на стол бумаги.

Причиной «срыва», по его словам, стал вопрос о разведении сил ополченцев и украинских военных в Донбассе. Российская сторона призывала Киев отвести вооружения вдоль всей линии соприкосновения, но делегация Украины отказалась.

Аваков также уверял, что «сорвался» во время переговоров и сам Зеленский, который потребовал от министра иностранных дел России Сергея Лаврова «не кивать головой», делая вил, что он в курсе всех обстоятельств в Донбассе.

При этом украинский министр отметил, что Украина на переговорах заняла жесткую позицию.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. В его рамках состоялась и первая встреча Владимира Путина и его Владимира Зеленского, продлившаяся 1 час 20 минут. Лидеры также пообщались тет-а-тет.

По словам украинского лидера, изначально переговоры должны были длиться не более 20 минут. Также Зеленский рассказал, какое впечатление на него произвел Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин прокомментировал встречу с Зеленским
Зеленский оконфузился на саммите лидеров «нормандской четверки»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019