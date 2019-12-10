Телефонные мошенники похитили у мурманской пенсионерки 577 тыс. рублей

Пожилая жительница Мурманска лишилась более 577 тыс. рублей из-за действий телефонных мошенников. 63-летняя женщина написала заявление в полицию, передает пресс-служба УМВД по региону.

Пенсионерке на телефон позвонили с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и начал убеждать даму назвать ему персональные коды и реквизиты банковской карты, отмечает ИА «Би-порт». Потерпевшая выполнила все инструкции мошенника и через какое-то время поняла, что ее обманули.

Ранее сообщалось, что в Ижевске возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Неизвестные предложили пенсионерке заработать на бирже и похитили почти 230 тыс. рублей.