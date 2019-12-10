Елку с дополненной реальностью установили в Обнинске

Через пять дней Обнинск (Калужская область) окончательно обретет новогодний вид. Среди новинок этого года — атомный шар на Треугольной площади и елка с дополненной реальностью, возле которой можно скачать приложение на смартфон и снять видео с новогодними мультяшными персонажами.

Власти города решили сделать акцент на украшение зеленых насаждений. Все аллеи Обнинска будут обрамлены гирляндами и игрушками. В общей сложности на новогоднее убранство будет потрачено 4 млн рублей, пишет газета «Весть».

Ранее церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире состоялась в итальянской коммуне Губбио (регион Умбрия). Елка 750 м в высоту и 450 м в ширину и представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино.