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Елку с дополненной реальностью установили в Обнинске

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Через пять дней Обнинск (Калужская область) окончательно обретет новогодний вид. Среди новинок этого года — атомный шар на Треугольной площади и елка с дополненной реальностью, возле которой можно скачать приложение на смартфон и снять видео с новогодними мультяшными персонажами.

Власти города решили сделать акцент на украшение зеленых насаждений. Все аллеи Обнинска будут обрамлены гирляндами и игрушками. В общей сложности на новогоднее убранство будет потрачено 4 млн рублей, пишет газета «Весть».

Ранее церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире состоялась в итальянской коммуне Губбио (регион Умбрия). Елка 750 м в высоту и 450 м в ширину и представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино.

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