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Путин пообещал продвинуть рассмотрение вопроса об уголовном проступке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении в законодательство понятия «уголовный проступок». Об этом он заявил во вторник, 10 декабря. Соответствующий законопроект находится в Госдуме уже в течение года.

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«Честно говоря, упустил из вида, в каком состоянии находится этот вопрос, где там документы», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Президент заверил, что постарается придать динамику этому законопроекту, а также отметил, что уже разговаривал по этому поводу с председателем Верховного суда.

По его словам, факт судимости навсегда попадает в биографию гражданина, и если проступок не представляет серьезной общественной опасности, то можно сделать так, чтобы «этот шлейф не тянулся за человеком всю жизнь».

«Я это понимаю, и надо отнестись к этому должным образом. С каждым бывает, всё что угодно может случиться», — добавил президент.

Законопроект об «уголовном проступке» был внесен в Госдуму Верховным судом России в декабре 2018 года. По словам авторов документа, его целью является «дальнейшая гуманизация уголовного законодательства». Законопроект предлагает выделить деяния, за совершение которых Уголовный кодекс России не предусматривает наказания в виде лишения свободы. Эти действия предлагается признать уголовными проступками.

Категория таких нарушений может стать промежуточной между уголовным и административным.

Также проектом предусмотрено обязательное освобождение несовершеннолетних, впервые совершивших уголовный проступок, от наказания по нормам Уголовного кодекса.

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