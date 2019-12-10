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Народный артист России Олег Талыпин скончался в Петербурге

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Фото: facebook.com/Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова
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Народный артист России, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Олег Талыпин скончался во вторник, 10 декабря, сказано на сайте консерватории.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря 2019 года на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин», — говорится в сообщении.

В консерватории отметили, что информация о прощании с артистом будет размещена позже.

Талыпин выступал в качестве солиста (фагот). Он служил в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, а также в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). Кроме того, артист преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года.

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