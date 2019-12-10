Тело провалившегося под лед рыбака обнаружили в Липецкой области

В Липецкой области обнаружили тело 45-летнего рыбака, который несколько дней назад пропал на Мытарском водохранилище. Об этом сообщает УГПСС по региону.

О трагическом инциденте спасателям сообщили 8 декабря. Прибывшие на место сотрудники УГПСС обнаружили подо льдом рыболовные снасти и куртку пострадавшего. Тело мужчины искали несколько дней, пишет LipetskMedia.

Спасатели призывают граждан быть внимательными и не выходить на лед до наступления морозов.

Утром 10 декабря в районе Мытарского водохранилища откололась льдина с четырьмя рыбаками. Мужчин спасли, медицинская помощь им не потребовалась.