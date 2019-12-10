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Жители одного из районов Ульяновска жалуются на темные аллеи

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Жители Засвияжского района Ульяновска жалуются на отсутствие освещения на аллее по улице Камышинской, которую привели в порядок этим летом. По ней горожане ходят на работу, в школы, а также просто гуляют.

Как выяснил депутат округа Илья Ножичкин в МУП «УльГЭС», по окончании ремонта МБУ «Стройзаказчик» так и не передало аллею на баланс городских электриков. Таким образом содержание, ремонт и поддержание порядка на Камышинской до сих пор находится в ведении «Стройзаказчика», пишет 1ul.ru.

В учреждении в свою очередь отметили, что претензия по неработающему освещению уже направлена подрядчику, который проводил работы. Восстановительные работы планируется провести за счет гарантийных обязательств. Свет должен появиться до конца недели.

9 декабря сообщалось, что в Ульяновске произошла крупная коммунальная авария. Под канализационным коллектором из-за повреждений началась просадка грунта.

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