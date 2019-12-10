Самарский цирк модернизируют за 395 млн рублей

В Самаре в 2020 году начнется реконструкция цирка, расположенного на Молодогвардейской, 220. На эти цели планируют направить 395 млн рублей.

Средства на работы уже заложены в областном бюджете. Они будут выделены в рамках областной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года», сообщает НИА «Самара» со ссылкой на СитиТраффик.

В следующем году на работы направят 143,7 млн рублей. В 2021 и 2022 годах будет выделено по 125,6 млн рублей.

22 ноября стало известно, что в Челябинске определили подрядчика, который займется капитальным ремонтом здания цирка. Стоимость работ составит 530 млн рублей.