Долги предприятий по зарплате сократились в Тульской области

В Тульской области сократились долги по заработной плате предприятий перед работниками. Вопрос обсудили 9 декабря на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора региона Алексея Дюмина.

Как сообщил министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов, по данным оперативного мониторинга, за 11 месяцев этого года общий объем задолженности по зарплате сократился на 107 млн рублей, что составляет 27% от общего числа. Об этом пишет газета «Тульские известия».

По состоянию на 1 декабря, на промышленные предприятия региона приходится 35% всей задолженности, на сельскохозяйственные организации и предприятия пищевой промышленности — 28%, на организации сферы ЖКХ и топливно-энергетического комплекса — 13% и на строительные организации — 10%.

Ранее в декабре сообщалось, что всё больше российских компаний готовы повышать зарплаты сотрудникам в борьбе за кадры. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Работа.ру» по результатам опроса работодателей.