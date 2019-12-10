Прямой эфир

Долги предприятий по зарплате сократились в Тульской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тульской области сократились долги по заработной плате предприятий перед работниками. Вопрос обсудили 9 декабря на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора региона Алексея Дюмина.

Как сообщил министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов, по данным оперативного мониторинга, за 11 месяцев этого года общий объем задолженности по зарплате сократился на 107 млн рублей, что составляет 27% от общего числа. Об этом пишет газета «Тульские известия».

По состоянию на 1 декабря, на промышленные предприятия региона приходится 35% всей задолженности, на сельскохозяйственные организации и предприятия пищевой промышленности — 28%, на организации сферы ЖКХ и топливно-энергетического комплекса — 13% и на строительные организации — 10%.

Ранее в декабре сообщалось, что всё больше российских компаний готовы повышать зарплаты сотрудникам в борьбе за кадры. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Работа.ру» по результатам опроса работодателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Карелии решили удержать молодые кадры надбавками
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019