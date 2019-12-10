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Владелец парка львов в Крыму заявил о больших убытках из-за закрытия

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Фото: TASS/David Tanecek
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Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков рассказал о большом экономическом уроне для зверинца после его временного закрытия.

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«Нанесен будет большой экономический урон частным паркам. Будут нанесены миллионные ущербы», — заявил он «РИА Новостям» во вторник, 10 декабря. При этом он отметил, что пока не будет обжаловать решение суда о приостановке на месяц деятельности парка.

Кроме того, Зубков заявил, что все животные останутся в зоопарке. «Будем самостоятельно поддерживать коллекцию, насколько хватит сил и средств», — добавил он.

Отмечается, что после решения суда о закрытии «Тайгана» бывший мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев заявил, что хочет забрать всех животных из зоопарка.

5 декабря Белогорский районный суд Крыма на месяц приостановил деятельность парка львов «Тайган» из-за систематических нарушений, в частности из-за использования просроченных кормов для животных.

2 декабря «ТагилСити.Ру» писал, что в администрацию зоопарка поступают иски с требованиями снесения парка, гостиницы и кафе на его территории. В настоящий момент там проживают десятки животных, в том числе внесенных в Красную книгу России. Петицию в защиту парка подписали более 136 тыс. человек.

Парк «Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов и других животных. В основном там содержатся крупные млекопитающие. Сейчас там обитают более 70 львов, свыше 50 тигров, а также сотни других животных: медведи, леопарды, верблюды, жирафы. Примерно 20 га из 32 га «Тайгана» отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

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