Путин пообещал не допустить произвола в отношении организации «За права человека»

Президент России Владимир Путин пообещал проследить, чтобы в деле в отношении организации «За права человека» правозащитника Льва Пономарева не было произвола. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС.

«Я тем не менее обещаю посмотреть, чтобы не было никакого произвола в отношении организации. Это я обязательно посмотрю», — сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Ранее в ходе этого заседания Путин пообещал лично ознакомиться с делом Льва Пономарева, хотя усомнился, что его деятельность направлена только на защиту прав человека. По словам главы государства, Пономарев получал «президентские гранты, он пользуется помещением в Москве, за которое платит правительство Москвы, не платит за коммунальные услуги, за электричество и так далее».

Позиции Пономарева по ряду вопросов далеки от правозащитной деятельности, отметил Путин. «Он солидаризировался с позицией правительства США по Крыму, он вел переговоры с японцами по поводу оказания им содействия по передаче островов Курильской гряды», — привел пример российский лидер.

Лев Пономарев вышел на свободу после административного ареста 21 декабря 2018 года. В общей сложности 78-летний правозащитник провел под стражей 16 суток за призыв к несогласованной акции протеста у здания ФСБ на Лубянке. В Генпрокуратуре России отметили, что соответствующий призыв Пономарев опубликовал на своей странице в Facebook 25 октября 2018 года. При этом он знал, что акция не согласована с органами исполнительной власти Москвы.

1 ноября текущего года Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «За права человека».

Движение «За права человека» было включено в реестр НКО-иноагентов 12 февраля 2019 года. Факт соответствия движения признакам иноагента был установлен в ходе внеплановой проверки. В декабре 2014-го движение уже признавали НКО-иноагентом, однако спустя год организацию из перечня исключили после еще одной внеплановой проверки.