«Черные лесорубы» вырубили 129 ясеней в Астраханской области

В Астраханской области обнаружили массовую вырубку ясеней в Западнодельтовом лесничестве. Подозреваемые задержаны.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, «черных лесорубов» удалось задержать во время оперативно-профилактического рейда в 3 км от села Нижнее Лебяжье. Ими оказались 53-летний житель Наримановского района, его 22-летний сын и 31-летний знакомый, пишет «Астрахань-24».

При себе у мужчин обнаружили 129 контрольных срубов, 83 полена, бензопилу. Сумма ущерба составила 503 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. По данным издания, задержанные ранее были судимы за аналогичное преступление. Сейчас они находятся под домашним арестом.

12 ноября сообщалось, что в Омской области вынесли приговор группе «черных лесорубов». Им удалось вырубить свыше 3 тыс. кубометров древесины, сумма ущерба превысила 13 млн рублей.