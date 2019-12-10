Организации допобразования Оренбуржья получили гранты

В Оренбургской области подвели итоги конкурсного отбора среди муниципальных организаций дополнительного образования на грант губернатора региона.

Победителями стали Дворец творчества детей и молодежи Оренбурга и Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского округа. Каждый из них получит гранты в размере 250 тыс. рублей, пишет РИА «Оренбуржье».

Всего в конкурсе участвовали восемь организаций дополнительного образования. Все они активно внедряют инновационные образовательные программы.

10 декабря сообщалось, что в Магадане заработала школа цифрового творчества Brusnika. Ее открыла региональная общественная организация по работе с молодежью «Поколение». Она уже второй раз становится призером конкурса президентских грантов.