Путин заявил о праве граждан высказывать свое мнение законными средствами
Все граждане имеют право высказывать свою точку зрения законными средствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
По словам главы государства, нельзя допустить, чтобы за броском пластикового стаканчика в сотрудников правоохранительных органов полетели бутылки, передает «Интерфакс».
«Я вам хочу сказать, и мы с вами это видим, да во всем мире это происходит. Чем мы здесь отличаемся? Посмотрите, что во Франции сейчас происходит. А в США что происходит постоянно, в других странах?» — сказал Путин на заседании.
Главе государства возразил режиссер Александр Сокуров, затронувший в ходе встречи проблему осужденных за участие в массовых акциях протеста. Как он отметил, в ходе митингов в России молодые люди не мародерствуют, ничего не рушат, не сокрушают, не жгут магазины и пока отличаются известной деликатностью.
Путин отметил, что Сокуров прав, и это «пока еще». По словам главы государства, если не принимать мер, то потом протестующие начнут и стрелять, и громить магазины.
Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого были арестованы 13 человек.
6 декабря Кунцевский суд Москвы признал участника несанкционированной акции 27 июля Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму. Он приговорен к трем годам условно.