Прямой эфир

Путин заявил о праве граждан высказывать свое мнение законными средствами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все граждане имеют право высказывать свою точку зрения законными средствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Поющие на митинге: к протесту в Москве подключились рэперы
В акции на проспекте Сахарова, по данным полиции, приняли участие 20 тыс. человек

По словам главы государства, нельзя допустить, чтобы за броском пластикового стаканчика в сотрудников правоохранительных органов полетели бутылки, передает «Интерфакс».

«Я вам хочу сказать, и мы с вами это видим, да во всем мире это происходит. Чем мы здесь отличаемся? Посмотрите, что во Франции сейчас происходит. А в США что происходит постоянно, в других странах?» — сказал Путин на заседании.

Главе государства возразил режиссер Александр Сокуров, затронувший в ходе встречи проблему осужденных за участие в массовых акциях протеста. Как он отметил, в ходе митингов в России молодые люди не мародерствуют, ничего не рушат, не сокрушают, не жгут магазины и пока отличаются известной деликатностью.

Путин отметил, что Сокуров прав, и это «пока еще». По словам главы государства, если не принимать мер, то потом протестующие начнут и стрелять, и громить магазины.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого были арестованы 13 человек.

6 декабря Кунцевский суд Москвы признал участника несанкционированной акции 27 июля Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму. Он приговорен к трем годам условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд арестовал подозреваемого в насилии к полицейскому Суровцева
Суд вернул в прокуратуру дело участника несогласованной акции в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019