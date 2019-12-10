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Тренер Слуцкий не вернется в РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Футбольный тренер Леонид Слуцкий не рассматривает возможности возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

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По его данным, 48-летний специалист не рассматривает предложения от российских клубов, а намерен продолжить карьеру за рубежом. Слуцкий пока не приступил к поискам нового клуба, но намерен начать работу до старта следующего сезона. В настоящее время у него есть варианты как в РПЛ, так и в зарубежных командах, но со стороны иностранных клубов пока отсутствует конкретика.

Леонид Слуцкий входит в число возможных сменщиков Леонарду Жардима в ФК «Монако», но последние результаты под руководством португальца дают ему шансы продолжить работу.

Источник также указал на то, что Слуцкий может получить предложение от московского «Спартака» и ЦСКА, но в столичных командах пока не думают о возможных перестановках. Как отмечает агентство, к тренеру уже присматривалось столичное «Динамо», однако на тот момент он продолжал работу в нидерландском «Витессе».

Летом 2017 года после ухода из ЦСКА Слуцкий возглавил английский ФК «Халл», но уже в декабре контракт с ним расторгли. С лета 2018 года он работал в «Витессе», но в ноябре подал в отставку после неудачной серии из пяти игр.

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