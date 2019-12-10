Путин опроверг намерение «любой ценой» отказаться от импорта лекарств

Импортозамещение лекарств не должно происходить любой ценой. Об этом в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент России Владимир Путин.

«По поводу лекарств иностранного производства. Здесь дело не в том, что мы любой ценой хотим импортозаместить, но мы должны понимать, что должны быть независимы и какие-то элементарные вещи производить сами. И не только элементарные, а серьезные лекарственные препараты», — приводит слова Путина «Интерфакс» во вторник, 10 декабря.

Он отметил, что на развитие фармацевтической отрасли направлена соответствующая программа: приглашаются эксперты, международные крупные компании открывают в стране больше производств. Отрасль работает «всё лучше и лучше», заявил российский лидер.

Однако, по его словам, подобные меры не означают отказ от лекарств, которые не производятся в России.

«По-моему, совсем недавно были приняты некоторые решения, которые разблокируют поступление на российскую таможенную территорию ряда препаратов, которые были запрещены и создавали людям реальные серьезные проблемы, в том числе в том, чтобы поддерживать детей, которые нуждаются в этой поддержке», — сказал президент.

В октябре стало известно, что в России начали бесплатно выдавать незарегистрированный в стране препарат «Клобазам» для больных детей. Первую партию препарата на более чем 500 детей привезли в Россию 26 октября.

Это лекарство, которое больше известно под торговым названием «Фризиум» или «Урбанил», было зарегистрировано в СССР, но с российского рынка ушло как невостребованное. При этом на данный момент около 3 тыс. детей в стране могут испытывать в нем потребность.