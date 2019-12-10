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Малышева рассказала об опасных для здоровья советах из Сети

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Врач и ведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева вместе с коллегой Дмитрием Шубиным рассказала об опасных и бессмысленных советах из интернета при лечении пищевого отравления. Об этом пишет «РИА Новости».

Как отмечает агентство 9 декабря, на эфир пришла женщина, которая отравилась икрой и попыталась снять симптомы отваром укропа с сахаром, как было указано на одном из сайтов в интернете. По словам Малышевой, такое лечение было бесполезным. Она уточнила, что единственная польза этого средства в том, что в нем есть вода.

Ведущие рассказали, что при отравлениях также часто рекомендуют употреблять отвар мать-и-мачехи, однако делать этого нельзя: такие настои могут повредить ткани печени. Неэффективными при пищевой инфекции специалисты признали также отвар валерианы и активированный уголь в малых дозах, пишет «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что главное при интоксикации — это восполнить потерю жидкости в организме для избежания обезвоживания. Шубин подчеркнул, что потеря 10% жидкости от массы тела представляет угрозу жизни, поэтому важно пить больше жидкости, однако маленькими порциями.

В конце августа токсиколог рассказала о мерах предосторожности при употреблении грибов. Так, консервировать следует молодые и хорошо промытые грибы, а при отравлении прочистить желудок, принять любой энтеросорбент и вызвать скорую помощь.

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