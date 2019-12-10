Путин объяснил закон о признании организации иноагентом

Решение о признании организации иноагентом нужно не для ее запрета, а чтобы сделать деятельность прозрачной. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Также Путин пообещал лично ознакомиться с делом руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, хотя усомнился, что его деятельность направлена только на защиту прав человека.

По словам главы государства, Пономарев получал «президентские гранты, он пользуется помещением в Москве, за которое платит правительство Москвы, не платит за коммунальные услуги, за электричество и так далее», передает ТАСС.

Позиции Пономарева по ряду вопросов далеки от правозащитной деятельности, отметил Путин. «Он солидаризировался с позицией правительства США по Крыму, он вел переговоры с японцами по поводу оказания им содействия по передаче островов Курильской гряды», — привел пример российский лидер.

Ранее во вторник комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить на заседании 11 декабря закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой ст. 19.34.1. Как следует из закона, первое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.

2 декабря Путин подписал закон о (дополнительном) регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России. Новый закон стал зеркальной ответной мерой на действия стран Запада в отношении российских СМИ. В частности, в США в качестве СМИ-иноагента был зарегистрирован телеканал RT.