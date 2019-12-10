Машина с водителем провалилась под лед в Уссурийске

В Уссурийске водитель за рулем автомобиля провалился под лед на местном карьере и провел в холодной воде 1,5 часа. Спасатели напомнили, что до наступления морозов лед на водоемах опасен для пешеходов и транспортных средств.

Инцидент произошел в районе станции Лимичевка. В спасательную службу обратился сам водитель. Он сообщил, что хотел по льду проехать на другой берег, но его занесло и машина частично оказалась под водой, пишет ИА UssurMedia.

Мужчина не мог объяснить, где конкретно он находится. До прибытия спасателей автомобилист провел в холодной воде полтора часа. Пострадавшего осмотрели врачи, угрозы его здоровью нет.

Спасатели напоминают, что до наступления устойчивых морозов лед в Уссурийске достаточно тонкий. После ночного холода он может выдержать небольшую нагрузку, однако днем лед прогревается и становится пористым.