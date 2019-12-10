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Путин поддержал идею вернуть дела педофилов и чиновников в суды присяжных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал идею вернуть дела, связанные с должностными преступлениями и педофилией, в суды присяжных. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Интерфакс».

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В ходе заседания вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник поднял этот вопрос и выразил недоумение тем, что дела, связанные с должностными преступлениями и педофилией, выведены из ведения суда присяжных. Резник отметил, что россиян сложно заподозрить в любви к чиновникам и педофилам, однако суды присяжных выносили до 20% оправдательных приговоров по таким делам.

«Что с выведением из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными, я, честно говоря, первый раз это слышу от вас. То есть вообще первый раз это слышу. И тоже, как и вы, задаюсь вопросом: почему? То ли для экономии денежных средств или есть здесь какие-то другие соображения — непонятно», — сказал Путин.

Президент добавил, что разделяет позицию Резника, и отметил, что к этому вопросу необходимо будет вернуться.

Ранее 9 декабря сообщалось, что на заседании СПЧ Путин обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних.

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