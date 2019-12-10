Катки в Уссурийске стали бесплатными для посетителей

Глава Уссурийска дал распоряжение открыть все городские катки для бесплатного посещения. Лед будет доступен для детей и взрослых.

Бесплатными станут все муниципальные катки, включая крытую арену. Соответствующее решение принято главой городского округа. Городские власти отмечают, что увеличение доли жителей, которые активно занимаются спортом, является одной из задач нацпроекта «Демография».

На текущий момент ведется подготовка льда на городском стадионе и стадионе «Локомотив». В новогодние праздники катки будут работать в усиленном режиме. На «Локомотиве» выходными станут 8 и 10 января, на городском — 9 января. Несмотря на бесплатный вход, плата будет взиматься за прокат коньков.

На Ледовой арене уссурийцы смогут покататься со 2 по 5 января, а также 11 и 12 января, сообщает ИА UssurMedia. После новогодних праздников массовое катание будет возможно в свободные от тренировок часы.