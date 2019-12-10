Петербуржцев предупредили о резком похолодании и снегопадах

Синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга о резком похолодании и снегопадах в ближайшие дни. Об этом 10 декабря сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Так, со вторника, 10 декабря, в городе прогнозируется существенное понижение температуры, высока вероятность осадков в виде мокрого снега и дождя. Автомобилистам и пешеходам рекомендуется в некоторых районах города обратить внимание на гололедицу. Также ожидается повышение атмосферного давления.

В среду, 11 декабря, в Петербурге температура воздуха опустится до -5 градусов мороза, в отдельных районах похолодает до -8 градусов.

8 декабря сообщалось, что синоптики центра погоды «Фобос» рассказали о возвращении морозов в Москву. По прогнозам специалистов, со среды, 11 декабря, температура воздуха начнет опускаться, похолодает до -8 градусов.