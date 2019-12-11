Кадастровая палата оцифровала свыше половины всех кадастровых дел

Федеральная кадастровая палата перевела в электронный формат более 33,8 млн кадастровых дел, что составляет 55% от всех кадастровых документов, находящихся на хранении в архиве учреждения. Об этом говорится в сообщении поступившем в распоряжение «Известий» 11 декабря.

Всего в архивах Кадастровой палаты содержится около 62 млн кадастровых дел. По результатам работы в электронный вид уже полностью переведены документы в 15 регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской области и Чукотском АО, Иркутской области, республиках Коми, Марий-Эл, Калмыкия, Тыва, Хакасия, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Алтай, отмечается в сообщении.

Перевод кадастровых дел в цифровой формат позволит повысить скорость оказания услуг вне зависимости от месторасположения объекта недвижимости, то есть экстерриториально, отметил первый заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Игорь Абазов.

«Сегодня же житель Владивостока, получивший в наследство участок в Краснодарском крае, может оформить все необходимые документы, не выезжая за пределы своего региона, — операции с недвижимостью будут проведены в дистанционном режиме в обычные сроки: от пяти до 10 рабочих дней в зависимости от вида учетно-регистрационных действий», — добавил Абазов.

Кадастровое дело представляет собой совокупность скомплектованных и систематизированных документов, на основании которых в Единый госреестр недвижимости вносятся сведения об объекте.

Это документы, подтверждающие образование или прекращение существования объекта недвижимости, изменения его основных характеристик. Кадастровое дело хранится в архиве Кадастровой палаты бессрочно и не подлежит изъятию или утилизации даже в случае ликвидации земельного надела.

Ранее, 29 ноября, эксперты Федеральной кадастровой палаты по запросу «Известий» рассказали, какие документы необходимы для оформления в собственность заброшенного земельного участка в дачном поселке.

Для оформления прав собственности на земельный участок необходим правоустанавливающий документ. В случае, когда участок «заброшен», таким документом может быть договор по гражданско-правовой сделке. Например, договор купли-продажи, дарения или мены, отметили в ведомстве.