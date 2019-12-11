Прямой эфир

Кадастровая палата оцифровала свыше половины всех кадастровых дел

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная кадастровая палата перевела в электронный формат более 33,8 млн кадастровых дел, что составляет 55% от всех кадастровых документов, находящихся на хранении в архиве учреждения. Об этом говорится в сообщении поступившем в распоряжение «Известий» 11 декабря.

Всего в архивах Кадастровой палаты содержится около 62 млн кадастровых дел. По результатам работы в электронный вид уже полностью переведены документы в 15 регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской области и Чукотском АО, Иркутской области, республиках Коми, Марий-Эл, Калмыкия, Тыва, Хакасия, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Алтай, отмечается в сообщении.

Все уйдут от плана: Минобороны сэкономит 9 млрд рублей на кадастре
Военным разрешат регистрировать недвижимость без затратной процедуры технического планирования

Перевод кадастровых дел в цифровой формат позволит повысить скорость оказания услуг вне зависимости от месторасположения объекта недвижимости, то есть экстерриториально, отметил первый заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Игорь Абазов.

«Сегодня же житель Владивостока, получивший в наследство участок в Краснодарском крае, может оформить все необходимые документы, не выезжая за пределы своего региона, — операции с недвижимостью будут проведены в дистанционном режиме в обычные сроки: от пяти до 10 рабочих дней в зависимости от вида учетно-регистрационных действий», — добавил Абазов.

Кадастровое дело представляет собой совокупность скомплектованных и систематизированных документов, на основании которых в Единый госреестр недвижимости вносятся сведения об объекте.

Это документы, подтверждающие образование или прекращение существования объекта недвижимости, изменения его основных характеристик. Кадастровое дело хранится в архиве Кадастровой палаты бессрочно и не подлежит изъятию или утилизации даже в случае ликвидации земельного надела.

Ранее, 29 ноября, эксперты Федеральной кадастровой палаты по запросу «Известий» рассказали, какие документы необходимы для оформления в собственность заброшенного земельного участка в дачном поселке.

Для оформления прав собственности на земельный участок необходим правоустанавливающий документ. В случае, когда участок «заброшен», таким документом может быть договор по гражданско-правовой сделке. Например, договор купли-продажи, дарения или мены, отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кадастровая палата раскрыла схему получения заброшенных дачных участков
Участок российско-финляндской границы внесен в госреестр недвижимости

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019