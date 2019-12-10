Американский словарь Уэбстера выбрал слово 2019 года

Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, известный как словарь Уэбстера, назвал слово 2019 года. Им оказалось местоимение «они» (англ. they). Об этом сообщается на сайте издания.

Выбор словаря Уэбстера озвучил специальный редактор издания Питер Соколовски. По его словам, это следствие изменения в том, как именно используется это местоимение. Он пояснил, что английскому языку не хватает местоимения единственного числа, нейтрального к полу. Это слово должно соответствовать местоимениям «кто-то», «кто угодно», «все».

«Не так давно they стали использовать в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна», — цитирует Соколовски телеканал «360».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в 2018 году словарь Уэбстера выбрал словом года «справедливость» (англ. justice). Также на русский язык его можно перевести как «правосудие», «юстиция».

В конце ноября Оксфордский словарь выбрал climate emergency («климатическое ЧП») словом 2019 года. Шорт-лист включил также понятия «климатическое событие», «климатическое опровержение», «экологическая тревога» и «вымирание».