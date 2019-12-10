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Глава Новосибирской области предложил сделать 31 декабря выходным днем

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался за введение выходного дня 31 декабря. Глава региона предложил руководителям отпустить подчиненных в последний день года.

По словам Травникова, региональным решением нельзя перенести или ввести новый выходной. Однако учитывая специфику предпраздничного дня, губернатор предложил руководителям организаций и предприятий Новосибирской области отпустить сотрудников 31 декабря пораньше или сделать последний день года выходным. При этом, заверил Травников, правительство региона будет работать в соответствии с производственным календарем. Об этом пишет vn.ru.

Ранее сообщалось, что 31 декабря объявили выходным днем в Карачаево-Черкесии, Крыму, Псковской, томской и Кировской областях, а также на Ставрополье. Кроме того, в Ленинградской области рабочий день решено перенести на 28 декабря.

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