Глава Новосибирской области предложил сделать 31 декабря выходным днем

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался за введение выходного дня 31 декабря. Глава региона предложил руководителям отпустить подчиненных в последний день года.

По словам Травникова, региональным решением нельзя перенести или ввести новый выходной. Однако учитывая специфику предпраздничного дня, губернатор предложил руководителям организаций и предприятий Новосибирской области отпустить сотрудников 31 декабря пораньше или сделать последний день года выходным. При этом, заверил Травников, правительство региона будет работать в соответствии с производственным календарем. Об этом пишет vn.ru.

Ранее сообщалось, что 31 декабря объявили выходным днем в Карачаево-Черкесии, Крыму, Псковской, томской и Кировской областях, а также на Ставрополье. Кроме того, в Ленинградской области рабочий день решено перенести на 28 декабря.