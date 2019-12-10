В «Метрострое» рассказали о задержании гендиректора компании

Генеральный директор ОАО «Метрострой», специализирующегося на строительстве тоннелей и инженерных сооружений для Петербургского метрополитена, Николай Александров был задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что 9 и 10 декабря Александров не появлялся на рабочем месте, связь с ним отсутствует.

«Нам неизвестно, с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание и какова позиция обвинения. До предъявления обвинения и вынесения решения судом по нему считаем нецелесообразным и неэтичным высказывать предположения и делать какие-либо выводы», — сказано в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что работа сотрудников управления и всех структурных подразделений продолжается.

«Реализация государственных контрактов проходит в рабочем порядке. Обязательства, имеющиеся у компании перед городом, будут выполняться. В частности, в рамках гарантийных обязательств устранены протечки, возникшие накануне на станции метро «Дунайская», — отмечается в сообщении.

В январе Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры разорвал контракты с ОАО «Метрострой». Как сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко, «решение (о расторжении контракта) было назревшим». В компании, в свою очередь, отметили, что «данные действия продиктованы некомпетентностью заказчика, который сделал всё для того, чтобы завести ситуацию в тупик».

Компания «Метрострой» была основана в Ленинграде 21 января 1941 года.