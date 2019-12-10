Скоростной поезд связал Екатеринбург и Пермь

Первый рейс поезда «Ласточка» состоялся по маршруту Екатеринбург–Пермь–Екатеринбург. Его пассажирами стали 130 человек.

О запуске электропоездов «Ласточка» сообщило правительство Пермского края. По пути поезд останавливается на станциях Первоуральск, Коуровка, Шаля, Шамары, Кишерть, Кунгур, Кукуштан, Юг и Бахаревка. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Время в пути составляет 5 часов 16 минут. В первый день, 9 декабря, поездом воспользовались 76 пассажиров из Перми и 60 пассажиров из Екатеринбурга. Из Перми «Ласточка» отправляется в 06:27, из Екатеринбурга — в 17:16.

Ранее сообщалось, что в декабре дополнительный электропоезд «Ласточка» связал Москву и город Конаково в Тверской области. Ее отправление по субботам и воскресеньям запланировано на 09:45.