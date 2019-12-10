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Пьяный водитель пострадал в ДТП с трактором в Казани

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В Казани проводится проверка по факту столкновения легкового автомобиля с трактором. По данным ГИБДД, за рулем «Лады» находился водитель в состоянии опьянения.

Авария произошла на улице Аделя Кутуя. По данным правоохранительных органов, при повороте налево водитель автомобиля «Лада Калина» не предоставил преимущество и допустил столкновение с трактором. Об этом сообщает InKazan.ru.

В ГИБДД уточнили, что у автомобилиста имелись признаки алкогольного опьянения. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

За сутки в Казани зарегистрировано 201 ДТП. Травмы получили шесть человек. Сотрудники ГИБДД составили протоколы в отношении 716 водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Наиболее распространенным нарушением стало неприменение ремней безопасности.

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