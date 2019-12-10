Транспортное кольцо построят вокруг Уфы

В ближайшие годы появится транспортное кольцо вокруг Уфы. Об этом в послании Госсобранию Башкортостана заявил глава республики Радий Хабиров.

«Направим все грузовые составы в объезд Уфы. Запустим вокруг города комфортабельные электропоезда, как на Московской кольцевой железной дороге», — пояснил он. По его словам, в этом году Дорожный фонд региона «побил все рекорды» и составил около 23 млрд рублей.

«Мы строим мост на южном въезде в Уфу. Продолжим работу по Восточному выезду, теперь уже на приемлемых финансовых условиях. Проектируем мост на улице Интернациональной. Приступаем к продолжению проспекта Салавата Юлаева», — сказал Хабиров.

Он отметил, что за этот год отремонтировано почти 1,5 км проезжей части на магистралях по всей Башкирии. Построено около 50 км автомобильных дорог и пять мостов, пишет ИА «Башинформ». В частности, в октябре открылась переправа у села Караидель, которую очень долго ждали местные жители.

Напомним, в Уфе в 2020 году планируется провести капитальный ремонт дорожного полотна на пяти улицах: бульвар Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, улицы имени Мустая Карима, Шафиева, Парковая, Города Галле. Начать работы планируется не позднее мая.