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Фигуру оленя украли неизвестные с набережной Хабаровска

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С набережной Хабаровска пропала фигура оленя зеленого цвета. Подобная кража совершается в этом районе впервые.

Как сказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник службы безопасности региональной дирекции спортивных сооружений Ярослав Чебоксаров, кражу совершили трое молодых людей в возрасте 18–20 лет. Это стало известно благодаря системе видеонаблюдения, установленного по всему стадиону имени Ленина.

Вандалы вырвали фигуру и унесли ее в сторону Амурского бульвара. Кроме того, они разбили подсветку и сняли елочные украшения с центральной елки. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Агентство поясняет, что зеленый олень входил в композицию, установленную на набережной. Подобные декоративные фигуры являются дорогостоящими. Приблизительная стоимость украденного оленя — около 60 тыс. рублей.

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