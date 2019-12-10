Пушилин заявил о манипуляциях Украины на переговорах в Париже

Во время переговоров «нормандской четверки» команда президента Украины Владимира Зеленского использовала те же методы манипуляций, что и команда бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 10 декабря.

Таким образом он прокомментировал итоги «нормандского саммита», прошедшего в Париже накануне, 9 декабря.

«Украина вновь проявила слабость. Причины могут быть разные, они не совсем должны нас беспокоить. Для нас важно было бы достижение мира, и предшествовать, наверное, этому могло бы разведение по всей линии соприкосновения», — отметил глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что на предыдущих трех участках (Петровское, Золотое, Станица Луганская) военные силы «разводились буквально три года». По его словам, Украина вновь по надуманным причинам вышла только на три участка.

Как он заявил, команда нынешнего украинского лидера использует точно такие же манипуляции и методы ухода от полноценного выполнения всех обязательств, какие использовались командой предыдущего президента Украины Петра Порошенко. По его мнению, именно по этой причине результаты очередной «нормандской встречи» не стали прорывом, а предполагать точные сроки наступления мира не приходится.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся в Париже 9 декабря. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

6 декабря в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили о проблемах с разведением сил в Донбассе. По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Якова Осадчего, в районах Станица Луганская и Золотое до сих пор остаются представители националистических формирований, которые наладили неофициальное взаимодействие с представителями вооруженных сил Украины.

Боевые действия в Донбассе продолжаются, несмотря на разведение сил, которое было подтверждено миссией ОБСЕ 26 ноября.

Первый этап согласованного разведения сил и средств состоялся в населенном пункте Золотое в ЛНР с 29 октября по 1 ноября. 9 ноября стартовал отвод в Петровском в ДНР. 17 ноября в ЛНР заявили о нарушении режима прекращения огня: украинские силовики обстреляли территорию населенного пункта Красный Лиман.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этапы по разоружению, отводу войск и примирению сторон позволят вернуть Донбасс под контроль Киева.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).