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Роскомнадзор призвал россиян к бдительности при покупке билетов на елки

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Роскомнадзор предупредил россиян о сайтах по продаже билетов на новогодние елки, незаконно собирающих персональные данные. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

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Речь идет о сайтах, которые могут незаконно собирать персональные данные при заполнении формы покупки билетов на новогодние мероприятия. Специалисты выяснили, что на таких ресурсах ведется сбор персональных данных — ФИО, номера телефона, банковской карты, адрес электронной почты и адрес доставки — без документов или сведений о политике конфиденциальности, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По мнению специалистов Роскомнадзора, такие ресурсы опасны из-за высокой вероятности использования персональных данных в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора, уточняет «Газета.ру». Пользователям рекомендуется перед покупкой билетов убедиться в наличии пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов на сайте. Помимо этого, перед вводом личных данных и данных банковской карты следует проверить наличие SSL сертификата, пишет «Москва 24».

В Роскомнадзоре напомнили, что по российскому законодательству при сборе и обработке личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой пользователь может ознакомиться. За нарушения данного требования предусмотрено административное наказание.

В конце ноября сообщалось, что на хакерские форумы попала база данных с информацией о 500 тыс. пользователей сервиса по поиску работу Job In Moscow.

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