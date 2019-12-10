Песков прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президента России Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 11 декабря.

«Переговоры в ближайшие дни состоятся. Позиция России известна. Россия поддерживает общение со всеми сторонами внутри ливийского театра и выступает за то, чтобы сами стороны конфликта проявили волю к договоренностям», — сказал Песков, комментируя заявление Эрдогана о том, что он хочет обсудить с президентом РФ по телефону ситуацию в Ливии.

Накануне стало известно, что турецкий лидер планирует провести телефонные переговоры с Путиным и обсудить ситуацию с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Эрдоган также анонсировал 8 января переговоры с президентом РФ 8 января в Стамбуле.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране разделилась власть: контроль над ее восточной частью, включая город Тобрук, установил избранный народом парламент, а в столице Ливии Триполи работает Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаизом Сараджем, созданное при поддержке ООН.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов» и призвал жителей города сдаться. Бои между ПНС и ЛНА начались 20 апреля в районе международного аэропорта ливийской столицы.

В июне Хафтар обвинил Турцию в поддержке ополченцев в Триполи, а затем ливийский парламент объявил всеобщую мобилизацию для противостояния турецким угрозам.

После июльской встречи с главой ПНС Ливии Фаизом Сараджем Эрдоган призвал Халифу Хафтара прекратить боевые действия.