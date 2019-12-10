Прямой эфир

Пушилин назвал сроки налаживания ж/д сообщения между ДНР и Россией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Железнодорожное сообщение между Донбассом и Москвой, а также Санкт-Петербургом планируется наладить в ближайшие месяцы, заявил во вторник, 10 декабря, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, железнодорожное сообщение с Россией уже есть. Необходимо проработать возможность добраться до Москвы и Санкт-Петербурга без пересадок.

«Пока очень много вопросов, связанных с состоянием железнодорожного полотна, с безопасностью. Надеюсь, что в самые ближайшие месяцы мы это сделаем», — сказал он в интервью RT.

Также глава ДНР отметил, что через пять лет видит республику стабильной, развивающейся и неразделимой с Россией, уточняет телеканал «Звезда».

По его словам, в ДНР по состоянию на декабрь 2019 года выдано более 51 тыс. российских паспортов. Он добавил, что миграционная служба ДНР рассматривает возможность открытия порядка пяти дополнительных межрайонных отделений, которые будут заниматься только российскими паспортами — в Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушилин заявил о готовности ДНР к прямому диалогу с Киевом
Пушилин озвучил число получивших российские паспорта жителей ДНР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019