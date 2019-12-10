Пушилин назвал сроки налаживания ж/д сообщения между ДНР и Россией

Железнодорожное сообщение между Донбассом и Москвой, а также Санкт-Петербургом планируется наладить в ближайшие месяцы, заявил во вторник, 10 декабря, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, железнодорожное сообщение с Россией уже есть. Необходимо проработать возможность добраться до Москвы и Санкт-Петербурга без пересадок.

«Пока очень много вопросов, связанных с состоянием железнодорожного полотна, с безопасностью. Надеюсь, что в самые ближайшие месяцы мы это сделаем», — сказал он в интервью RT.

Также глава ДНР отметил, что через пять лет видит республику стабильной, развивающейся и неразделимой с Россией, уточняет телеканал «Звезда».

По его словам, в ДНР по состоянию на декабрь 2019 года выдано более 51 тыс. российских паспортов. Он добавил, что миграционная служба ДНР рассматривает возможность открытия порядка пяти дополнительных межрайонных отделений, которые будут заниматься только российскими паспортами — в Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево.