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Обогреватели выдали оставшимся без отопления жителям Курска

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В Курске дома на 17 улицах остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Жителям города выдали обогреватели.

Аварийная ситуация сложилась в Северо-западном микрорайоне. Прорыв произошел на двух ветхих участках тепломагистрали на улицах Студенческой и 50 лет Октября. Без отопления остались жители 17 улиц. Кроме того, на некоторых адресах выявлено снижение температуры батарей. Об этом сообщает «Курская правда».

Наиболее сложная ситуация наблюдается на улице Студенческой, где от горячего водоснабжения отключены 159 домов. Ремонт ведут одновременно на обоих аварийных участках. 87 собственников квартир, где нет отопления, попросили обогреватели.

Ожидается, что наполнение теплосистемы водой начнется ближе к полуночи.

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